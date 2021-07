Громкий скандал разгорелся вокруг действий офиса главы нацразведки США. Организацию обвинили в применении возможностей фотошопа для подготовки отчета, который посвящен разнообразию среди работников ведомства.



Судя по всему, американская разведка мечтала прослыть самой толерантной среди всех толерантных. С этой целью они приклеили на оригинальную фотографию своих сотрудников еще две необычные персоны. Ими оказались слепой мужчина с собакой-поводырем и молодая женщина на инвалидной коляске.

Видимо, стремящаяся поддерживать всевозможные меньшинства Америка решила, что в разведке обязательно должны работать люди с ограниченными возможностями. Однако объективная реальность мешает наяву осуществить эту задумку. Впрочем, такие мелочи не могли остановить американских умельцев. Благодаря возможностям фотошопа они пополнили свой штат подходящими по формату сотрудниками.

О щекотливой ситуации, в которой оказалась нацразведка Америки, рассказали журналисты издания New York Post. На неумелую работу фотошоперов первым обратил внимание политический консультант Люк Томпсон. На своей странице в социальной сети он разместил скандальную фотографию с отчета.

Siri, show me the worst use of stock photos ever. pic.twitter.com/VSxBbXVuWP