Организаторы конкурса «Необычная Россия» подвели итоги и наградили победителей

Фото: YouTube
Фото: YouTube
Конкурсанты прислали 5 000 работ

Эксперты новой социальной сети "ЯRUS" определили трех победителей конкурса видеороликов "Необычная Россия". За победу боролись сто финалистов.

Участники конкурса снимали видеоролики о самых необычных местах России. Конкурсанты из 73 регионов прислали 5000 работ, каждую из которых оценило жюри. Выбрать победителей из сотни финалистов было непросто, поскольку качество материалов было на высоте.

Видеоролики участников конкурса публиковались на главной странице "ЯRUS" и собрали свыше 2,5 миллиона просмотров. Приветствовались ролики с видами не только живописных пейзажей, но и "непарадных" мест.

Победу одержал Сергей Руденко из Краснодарского края, сделавший виртуальную экскурсию по своей станице Варениковской.

Сергей сопроводил материал комментарием о том, что красивая и интересная Россия не где-то далеко, а совсем рядом – чтобы ее увидеть, достаточно выйти из дома на улицу.

За победу в конкурсе мужчина получил квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro.

"Серебро" досталось тандему из Орла – Ольге Хомутовой и Анне Вагановой. Девушки сняли видео о появлении их города в эпоху правления Ивана Грозного. За победу в конкурсе их наградили iPhone 12 Pro.

Третье место занял Руслан Итакаев из Волгоградской области. Он снял ролик о Сарпинском острове, добавив к живописным видам снимки своей семьи. В конце материала Руслан приглашает всех желающих приехать в Волгоградскую область и посетить остров Сарпинский. Наградой ему стала цифровая камера GoPro.

Желающие познакомиться с другими работами конкурсантов могут сделать это в соцсети "ЯRUS".

Ангелина СОРОКИНА

Ответить:

новости партнеров

Вплоть до развала: на Украине предрекли России массу новых проблем

В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно

России придется договариваться с ЕС ради сохранения доходов – Силуанов

Размер углеродного налога может быть скорректирован

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1734 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей