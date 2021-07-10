Организаторы конкурса «Необычная Россия» подвели итоги и наградили победителей

Конкурсанты прислали 5 000 работ

Эксперты новой социальной сети "ЯRUS" определили трех победителей конкурса видеороликов "Необычная Россия". За победу боролись сто финалистов.



Участники конкурса снимали видеоролики о самых необычных местах России. Конкурсанты из 73 регионов прислали 5000 работ, каждую из которых оценило жюри. Выбрать победителей из сотни финалистов было непросто, поскольку качество материалов было на высоте.

Видеоролики участников конкурса публиковались на главной странице "ЯRUS" и собрали свыше 2,5 миллиона просмотров. Приветствовались ролики с видами не только живописных пейзажей, но и "непарадных" мест.

Победу одержал Сергей Руденко из Краснодарского края, сделавший виртуальную экскурсию по своей станице Варениковской.

Сергей сопроводил материал комментарием о том, что красивая и интересная Россия не где-то далеко, а совсем рядом – чтобы ее увидеть, достаточно выйти из дома на улицу.

За победу в конкурсе мужчина получил квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro.

"Серебро" досталось тандему из Орла – Ольге Хомутовой и Анне Вагановой. Девушки сняли видео о появлении их города в эпоху правления Ивана Грозного. За победу в конкурсе их наградили iPhone 12 Pro.

Третье место занял Руслан Итакаев из Волгоградской области. Он снял ролик о Сарпинском острове, добавив к живописным видам снимки своей семьи. В конце материала Руслан приглашает всех желающих приехать в Волгоградскую область и посетить остров Сарпинский. Наградой ему стала цифровая камера GoPro.

Желающие познакомиться с другими работами конкурсантов могут сделать это в соцсети "ЯRUS".