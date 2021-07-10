Огородники оценят лайфхак

Собрать урожай – это еще полдела. Многие дачники задаются вопросом, как лучше сохранить чеснок, чтобы он не высох и не заплесневел. Маленькая хитрость поможет добиться хорошего результата – головки пролежат всю зиму.



Для того, чтобы сохранить чеснок, понадобятся стеклянные банки и марля. Тару нужно как следует помыть и простерилизовать. Затем в банки сложить головки чеснока. Сверху стоит оставить немного свободного места. Туда нужно положить марлю в несколько слоев. Закручивать крышкой не надо.

Хранить банки с чесноком нужно в темном помещении. Например, в кладовке. Если отнести чеснок в подвал, он может сгнить.

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