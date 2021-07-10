Пролежит всю зиму: как сохранить урожай чеснока

Пролежит всю зиму: как сохранить урожай чеснока
Фото: pixabay.com
Огородники оценят лайфхак

Собрать урожай – это еще полдела. Многие дачники задаются вопросом, как лучше сохранить чеснок, чтобы он не высох и не заплесневел. Маленькая хитрость поможет добиться хорошего результата – головки пролежат всю зиму.

Для того, чтобы сохранить чеснок, понадобятся стеклянные банки и марля. Тару нужно как следует помыть и простерилизовать. Затем в банки сложить головки чеснока. Сверху стоит оставить немного свободного места. Туда нужно положить марлю в несколько слоев. Закручивать крышкой не надо.

Хранить банки с чесноком нужно в темном помещении. Например, в кладовке. Если отнести чеснок в подвал, он может сгнить.

Другие ценные советы по хранению лука и чеснока зимой читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Вплоть до развала: на Украине предрекли России массу новых проблем

В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно

России придется договариваться с ЕС ради сохранения доходов – Силуанов

Размер углеродного налога может быть скорректирован

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1734 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей