"Дерзайте, двигайтесь вперед": Шмелева и Проценко обратились к выпускникам

"Дерзайте, двигайтесь вперед": Шмелева и Проценко обратились к выпускникам
Денис Проценко. Фото: Павел Кашаев/www.globallookpress.com
10 июля – День всероссийского студенческого выпускного

Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводят в онлайн-формате. К выпускникам вузов, а их в этом году около 900 тысяч, обратились с пожеланиями и наставлениями сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева и Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Шмелева посоветовала молодым специалистам ставить себе амбициозные цели и не ограничивать себя. В этом случае опытные наставники обязательно появятся и помогут сделать следующий шаг на пути к мечте. Она отметила, что для каждого человека одно из условий счастья – это самореализация и востребованность, а также единомышленники в окружении, которые помогают трудиться на благо общества.

Пожелания выпускникам-медикам озвучил и Проценко. Он призвал окончивших вузы ребят не останавливаться в профессиональном развитии. Главврач госпиталя в Коммунарке отметил, что в нынешнее время, когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом, перед выпускниками стоят новые вызовы. И выразил уверенность, что "система здравоохранения в нашей стране будет меняться вашими силами".

Как стало известно ранее, глава РФ Владимир Путин на двадцатом съезде ЕР предложил включить Шмелеву и Проценко в первую пятерку списка партии.

Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Вплоть до развала: на Украине предрекли России массу новых проблем

В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно

России придется договариваться с ЕС ради сохранения доходов – Силуанов

Размер углеродного налога может быть скорректирован

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1734 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей