"Дерзайте, двигайтесь вперед": Шмелева и Проценко обратились к выпускникам

10 июля – День всероссийского студенческого выпускного

Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводят в онлайн-формате. К выпускникам вузов, а их в этом году около 900 тысяч, обратились с пожеланиями и наставлениями сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева и Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.



Шмелева посоветовала молодым специалистам ставить себе амбициозные цели и не ограничивать себя. В этом случае опытные наставники обязательно появятся и помогут сделать следующий шаг на пути к мечте. Она отметила, что для каждого человека одно из условий счастья – это самореализация и востребованность, а также единомышленники в окружении, которые помогают трудиться на благо общества.

Пожелания выпускникам-медикам озвучил и Проценко. Он призвал окончивших вузы ребят не останавливаться в профессиональном развитии. Главврач госпиталя в Коммунарке отметил, что в нынешнее время, когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом, перед выпускниками стоят новые вызовы. И выразил уверенность, что "система здравоохранения в нашей стране будет меняться вашими силами".

Как стало известно ранее, глава РФ Владимир Путин на двадцатом съезде ЕР предложил включить Шмелеву и Проценко в первую пятерку списка партии.