Сроки, вероятно, придется переносить

Судя по всему, воспользоваться технологиями 5G жителям Литвы придется нескоро. И виновата, как всегда, Россия. О срыве внедрения сообщили в Еврокомиссии. Сроки, вероятно, придется перенести из-за того, что у Литвы возникли проблемы "в трансграничной координации" с нашей страной. Эта информация приводится в документе ЕК под названием "Анализ плана восстановления и укрепления устойчивости Литвы".



Предварительный сценарий внедрения новых технологий власти страны одобрили еще в мае 2020 года. В Литве рассчитывали, что 5G к 2022-му смогут воспользоваться как минимум в одном городе. К 2025-му услуги такой связи должны были быть доступны в районах с наибольшей численностью населения. Однако возникла проблема в "трансграничной координации с Россией". Речь идет об определенном диапазоне частот, говорится в заявлении ЕК. Выдержки приводит RT. Это приведет к тому, что 5G в Литве внедрят не так быстро, как хотелось бы.

Вокруг технологий связи пятого поколения уже выстроили не одну теорию заговора. О других, не менее странных, мифах, которые распространяют конспирологи, читайте в нашем материале.