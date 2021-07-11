На 10 градусов выше нормы: москвичей снова ждет аномальная жара

Индекс ультрафиолета будет, как в Африке, предупредил синоптик

Жара не уходит из столицы – 11 июля, в воскресенье, жители Москвы вновь будут изнывать от высокой температуры. Ведущий сотрудник "Фобоса" Евгений Тишковец предупредил, что столбики термометров поднимутся до 33 градусов в городе. В Подмосковье максимальная температура может составить 34 градуса. Это на 10 градусов выше нормы.

Метеоролог также призвал москвичей пользоваться солнцезащитными средствами – индекс ультрафиолета по-прежнему – 6. Такая цифра характерна для Африки. Для Москвы норма – 2 единицы.

Максимально воздух прогревается в период с десяти утра до пяти вечера. В это время нежелательно находиться на солнце, чтобы избежать неприятных последствий.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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