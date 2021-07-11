Американец сходил с русскими на рыбалку и остался очень удивлен

Американец сходил с русскими на рыбалку и остался очень удивлен
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Он назвал главную фишку такого отдыха

Американский блогер Джейкоб, проживающий в России, поделился своими впечатлениями от посещения рыбалки с русскими – традиции во время отдыха вызвали у него удивление.

На своем канале в Яндекс.Дзене "Американец о России" он рассказал, что в этот раз ему удалось попробовать жареного карася. Американец отметил, что для русских – особое удовольствие приготовить блюдо из свежепойманной во время рыбалки рыбы. 

Его удивило, что карася решили жарить с использованием муки. Сперва его российские друзья посолили тушки, обваляли в муке, а после быстро приготовили на сковороде с большим количеством масла. 

"Запах был как у простой белой рыбы из реки", – отметиил он.

Отдельно его удивил гарнир к карасю – друзья предложили к нему только хлеб.

Окружающие во время трапезы активно хвалили вкус блюда, а вот он недоумевал, в чем дело – ничего особенного ведь не почувствовал. Тем более, что поедать рыбу было очень неудобно из-за большого количества костей. 

Американец решил поинтересоваться у русских, что такого особенного в этом карасе, ведь есть масса рыб по вкусу даже лучше. На что рыбаки отметили, что дело не в самой рыбе, а атмосфере "сам добыл – сам поел". 

"Мне надо научиться понимать атмосферу и вкус, опять же, простой, но выловленной своими руками рыбы", – заметил он.

В конце трапезы русские поинтересовались, почему Джейкоб не съел хвост. Обижать своих друзей он не стал, не отказываясь попробовать, хотя признается, поначалу не понимал, зачем это нужно. Однако теперь он уверен, что хвост – самая вкусная часть в жареной рыбе.

Источник: Яндекс.Дзен
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Виталий
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"Есть много рыб по-вкуснее карася", но их надо еще поймать на удочку, а не купить в супермаркете...
Гость276224
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Да нет,главная фишка рыбалки на Руси вовсе не эта.Даже удочку можно забыть-это ничего.Ведь главное на рыбалке-это "ноль пять".Каждому.Честно говоря,думал американец этим и хотел "удивить",но нет-вправду удивил...
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