В адрес Джона Керри посыпались колкости

На фоне предстоящей встречи спецпредставителя главы США Джо Байдена по вопросам климата Джона Керри с главой МИД РФ Сергеем Лавровым американцы в Сети упражняются в остроумии.



Судя по всему, у представителя Штатов будет обширная программа. Планируется, в российской столице он пробудет с 12 по 15 июля. Подробности пока не раскрывали. Известно лишь, что в понедельник, 12, Керри переговорит с Лавровым. Также СМИ сообщают о встрече со спецпредставителем российского лидера Владимира Путина по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

Американцы комментируют поездку Керри в Россию весьма колко. Похоже, на родине его не жалуют. Так, один из пользователей заявил, что ему платят за то, чтобы он "всех раздражал".

Другой осудил Керри за то, что он лично летит на частном самолете, хотя мог бы провести переговоры онлайн и позаботиться об окружающей среде..

Есть и более жесткие комментарии.

"Он тоже склонится перед Путиным, а потом вернется и скажет Джо, что облажался",

– цитирует одного из пользователей "ПолитРоссия".

Ранее визит Керри в Москву прокомментировал политолог. Эксперт считает, что его цель – не только разговоры о климате.