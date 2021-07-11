Эстонцы запаниковали из-за белорусских мигрантов

Эстонцы запаниковали из-за белорусских мигрантов
Лагерь беженцев из Белоруссии в Литве. Фото: Lukas Balandis/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Охрану границы с РФ и Латвией планируют усилить

В Эстонии с тревогой следят за ситуацией в Литве, где мигрантов из Белоруссии стало больше в 20 раз, если сравнивать с прошлогодними цифрами. Об этом заявил глава пограничного контроля Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

По его словам, пока у границы с нашей страной обстановка не внушает опасений. Однако потоки беженцев могут изменить направление. Если они направятся на север, но Эстония как раз окажется на их пути. Чтобы перестраховаться, было решено усилить охрану границы с двумя странами – Латвией и РФ.

Сейчас эстонцы озабочены тем, чтобы усложнить мигрантам попадание на свою территорию незаконными способами. Для этого на восточной границе создают инфраструктуру.

Внешняя и внутренняя стороны границы с ЕС теперь охраняются тщательнее. Патрули ходят чаще, кроме того, туда стянули пограничников.

Литва между тем начала строить обещанный забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Накануне стало известно, что первые полкилометра уже установлены. Таким образом Литва намерена оградиться от потока мигрантов из соседнего государства.

Источник: сайт ERR ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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