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Сегодня, 11 июля, в Шереметьево желающие уехать на отдых в Аналью столкнулись с неприятностью. Самолет с пассажирами вынужденно простоял на солнце около двух часов с неработающей системой кондиционирования. Многим людям стало плохо, из-за чего самый смелый мужчина решился на отчаянный шаг – открыть аварийный люк в самолете.
Задуманное свершить удалось, однако из-за после этого самолет к дальнейшему полету был не пригоден. Ему потребовалось долгосрочное обслуживание. На рейс пришлось назначить другое судно, отправление в Анталью задержали на 20 минут.
Представители авиакомпании сообщили РИА "Новости", что намерены взыскать с виновника компенсацию из-за задержки рейса, замены самолета, замены аварийного трапа в "пострадавшем" судне. Называть конкретную сумму издержек не стали. Однако пассажиры, которые оказались невольными участниками произошедшего, отказались раскрывать личность главного виновника. Все, кроме одной дамы.
На своей странице в "Тик-Токе" она опубликовала короткое видео изнутри самолета, выразив недовольство, что именно из-за этого "мужика в красной майке" задержали их рейс на 20 минут.
@poli.tik
Мы два часа просидело в самолёте из-за хулигана, открывшего эвакуационный выход 🤦🏼♀️ ##эвакуация ##самолет ##шереметьево ##турция2021 ##беспрелел ##чп♬ Oh No - Kreepa
Сейчас по факту произошедшего с самолетом в Шереметьего происходит проверка.
Такое мнение озвучили в офисе Зеленского