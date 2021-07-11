"Вот этот мужик": обиженная пассажирка "сдала" открывшего аварийный люк в самолете в Шереметьево - видео

"Вот этот мужик": обиженная пассажирка "сдала" открывшего аварийный люк в самолете в Шереметьево - видео
Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
До этого очевидцы отказывались раскрывать имя виновника произошедшего

Сегодня, 11 июля, в Шереметьево желающие уехать на отдых в Аналью столкнулись с неприятностью. Самолет с пассажирами вынужденно простоял на солнце около двух часов с неработающей системой кондиционирования. Многим людям стало плохо, из-за чего самый смелый мужчина решился на отчаянный шаг – открыть аварийный люк в самолете. 

Задуманное свершить удалось, однако из-за после этого самолет к дальнейшему полету был не пригоден. Ему потребовалось долгосрочное обслуживание. На рейс пришлось назначить другое судно, отправление в Анталью задержали на 20 минут.

Представители авиакомпании сообщили РИА "Новости", что намерены взыскать с виновника компенсацию из-за задержки рейса, замены самолета, замены аварийного трапа в "пострадавшем" судне. Называть конкретную сумму издержек не стали. Однако пассажиры, которые оказались невольными участниками произошедшего, отказались раскрывать личность главного виновника. Все, кроме одной дамы.

На своей странице в "Тик-Токе" она опубликовала короткое видео изнутри самолета, выразив недовольство, что именно из-за этого "мужика в красной майке" задержали их рейс на 20 минут.

@poli.tik

Мы два часа просидело в самолёте из-за хулигана, открывшего эвакуационный выход 🤦🏼‍♀️ ##эвакуация ##самолет ##шереметьево ##турция2021 ##беспрелел ##чп

♬ Oh No - Kreepa

Сейчас по факту произошедшего с самолетом в Шереметьего происходит проверка. 

Источник: Тик-Ток • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ

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