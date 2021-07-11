В Париже умер знаменитый российский художник

Олег Целков скончался в 86 лет

 Во Франции умер художник Олег Целков. Печальную новость журналистам сообщила его семья. Целкову было 86 лет, он не дожил до дня рождения совсем немного.

Художник ушел из жизни в парижском госпитале, пишет РИА Новости. Перед смертью он пережил сильное потрясение. Буквально две недели назад он лишился зрения – это был страшный удар. О причинах случившегося пока ничего не известно.

Где и когда похоронят известного художника, еще не сообщили.

Во Францию Целков уехал еще в 77-м году. Но при этом называл себя типично русским художником, вспоминают "Известия".

"...после смерти я останусь в моих картинах", – говорил он.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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