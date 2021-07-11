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Во Франции умер художник Олег Целков. Печальную новость журналистам сообщила его семья. Целкову было 86 лет, он не дожил до дня рождения совсем немного.
Художник ушел из жизни в парижском госпитале, пишет РИА Новости. Перед смертью он пережил сильное потрясение. Буквально две недели назад он лишился зрения – это был страшный удар. О причинах случившегося пока ничего не известно.
Где и когда похоронят известного художника, еще не сообщили.
Во Францию Целков уехал еще в 77-м году. Но при этом называл себя типично русским художником, вспоминают "Известия".
"...после смерти я останусь в моих картинах", – говорил он.
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