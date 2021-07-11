Помидоры не краснеют: как нужно решить проблему

Помидоры не краснеют: как нужно решить проблему
Фото: www.pixabay.com
Добиться отличного урожая помогут простые советы бывалых дачников

Томаты по праву входят в хит-парад самых любимых овощей российских дачников. Спелые сочные плоды с грядки – отличное угощение, которое никого не оставит равнодушным. Однако бывает так, что помидорки неохотно созревают и медленно переходят из зеленой фазы в желанную, ярко красную.

Почему помидоры не краснеют: причины

В первую очередь, нужно проверить температурный режим. Если растение содержится при температуре ниже +15 или выше +35 градусов, оно начинает капризничать.

Также помидоры вряд ли порадуют дачника быстрым созреванием и отличным урожаем, если им будет недоставать подкормки или освещения. Известно, что эти овощи нуждаются в тщательной заботе, поэтому их нужно регулярно кормить. Также важно следить за условиями, в которых растут помидоры.

Как активизировать созревание помидоров

Для того чтобы справиться с возникшими проблемами, можно прибегнуть к простым манипуляциям.

Расщепить стебли

В стебельке нужно сделать небольшой надрез длиной 5 см и вставить в него палочку. Такой способ заметно влияет на скорость созревания овощей.

Сократить поливы

Во время сбора плодов нужно немного сократить полив растений. Достаточно будет напитывать помидорки влагой каждые восемь дней.

Прокалывание плодов

Многие замечали, что поврежденные овощи быстрее наливаются желанной краснотой. Так, можно сделать несколько проколов палочкой в районе плодоножки. Это серьезно ускорит процесс созревания.

Уколы алкоголем

Не все дачники готовы использовать такое метод. Однако бывалые огородники утверждают, что полмиллилитра водки, введенные в помидор, заставляют его мгновенно созревать. При этом вкус плода не меняется.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спасти урожай после града.

Ольга ФЕДОРОВА

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