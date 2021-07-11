Синоптики предупреждают: погода в Крыму на неделе может стать опасной

На полуострове снова объявили штормовое предупреждение

До конца 11 июля в Крыму ожидаются шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду, сильные ливни и грозы. Синоптики заявляют, что до конца составить прогноз с 12 по 18 июля на полуострове затруднительно – погоду будут определять области пониженного давления. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным синоптиков, местами в регионе могут пройти дожди. В понедельник воздух прогреется от 28 до 33°C. В центральных и восточных областях Крыма может усилиться ветер до 15-20 м/сек. Составить дальнейшие прогнозы пока не получается.

Напомним, в середине июня полуостров пережил мощный циклон, который привел к подтоплению нескольких районов Крыма. Сильные ливни прошли в регионе и 4 июля, в Бахчисарайском районе вышли реки из берегов. Было подтоплено около 100 домов, расположеннных в селах по течению.


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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