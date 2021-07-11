Мужчина не выдержал духоты и открыл аварийный люк

В результате рейс задержали на 4 часа.



Минувшей ночью один из пассажиров рейса Москва-Анталья не вынес жары в салоне "Боинг 747-400" и открыл аварийный люк. Самолет готовился к вылету из аэропорта Шереметьево, однако произошла задержка. К тому же, судя по роликам из соцсетей, были проблемы с кондиционером. Пассажиры жаловались на духоту и жару. После того, как мужчина открыл эвакуационный выход, система автоматически выпустила надувной трап.

В итоге авиакомпании пришлось менять самолет и задержка составила 4 часа. Отметим, что виновника обнаружили спустя какое-то время. Ему удалось улететь в Турцию вместе с остальными пассажирами. Однако теперь, когда личность установили, авиаперевозчик намерен подать на него в суд. Возможный размер штрафа, который ему грозит, оценил бывший пилот Александр Романов. По его словам, сумма может быть весьма солидная – сотни тысяч рублей.

"При желании, конечно, можно и на миллионы насчитать", – отметил он в разговоре с КП.

Кроме того, пассажира-бунтаря наверняка внесут в черный список авиакомпании.

Видео с инцидентом накануне разлетелось по соцсетям. Некоторые пассажиры уверяли, что сидели в душном салоне больше часа. Однако в авиакомпании сообщили, что задержка составляла не больше двадцати минут.