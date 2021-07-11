Всего несколько продуктов: врачи раскрыли способ снизить риск заражения коронавирусом

Всего несколько продуктов: врачи раскрыли способ снизить риск заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com
Их употребление поможет укреплению иммунитета

Для того, чтобы вероятность подхватить коронавирус была значительно ниже, нужно включить в свой повседневный рацион несколько важных продуктов. Об этом рассказали специалисты в беседе с URA.RU.

Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что необходимо обязательно есть рыбу, яйца, мясо птицы. По ее словам, это поможет организму получить белок, из которого смогут синтезироваться антитела.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург, в свою очередь, назвал еще несколько типов продуктов. Он указал, что в рацион также нужно включить молочку и кисломолочку, чтобы способствовать повышению иммунитета с помощью пребиотиков через кишечник. 

Он также подчеркнул, что польза морской рыбы и яиц заключается не только в высоком содержании белка, но и содержащимся в них витамине D и цинке. Поэтому во время пандемии также будет полезно употреблять семечки и крупы.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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