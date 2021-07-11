Родительница футболиста, больше известного своими личными перипетиями, обвинила его женщин в карьерных неудачах

Мама Андрея Аршавина Татьяна считает, что во всех проблемах, которые когда-либо возникали в его многочисленных отношениях, любвеобильный спортсмен не виноват. Она заявила, что семейные дрязги влияли не лучшим образом на его спортивную карьеру.



На вопрос, хотела бы она оградить сына от всех его дам, Татьяна ответила, что "спрятала бы и зачем они ему нужны". Уточнив при этом, что такой ответ дала бы некоторое время назад.

Также она добавила, что многочисленные скандалы помешали достичь ему больших высот. Например, в Англии.

"У Андрюши получается только когда он работает в комфортных условиях", – цитирует "СтарХит".

Судя по словам Татьяны, в том, что он их так и не достиг, виновны телеведущая Юлия Барановская, с которой футболист жил в гражданском браке, а также журналистка Алиса Казьмина, на которой он был женат до 2019 года. Напомним, Юлия родила Андрею троих детей. В браке с Алисой у него родился один ребенок.

Ранее мать Аршавина назвала его экс-супругу вымогательницей.