Собянин рассказал о благоустройстве на востоке и юго-востоке Москвы

Программа "Мой район" затронет в 2021 г. пять районов в ВАО и ЮВАО

Красиво должно быть не только в центре Москвы. Этот тезис лег в основу программы благоустройства жилых территорий "Мой район". В рамках программы уже многие районы столицы радуют жителей новыми пешеходными пространствами, зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. В ближайшее время обновление затронет часть спальных районов ВАО и ЮВАО.

Одним из объектов, где намечен большой фронт работ, является территория в Новокосине около Салтыковского лесопарка. Сейчас она совершенно не располагает к прогулкам, но вскоре наверняка станет точкой притяжения местных жителей.

"Будет создан новый уютный парк с детскими и спортивными площадками, велодорожками, памп-треком и скейт-парком. По просьбам жителей обязательно появится и площадка для выгула собак",

– поделился планами мэр Сергей Собянин в своем блоге. Он заверил, что и пруд, который сейчас напоминает большую лужу, будет приведен в порядок. Вокруг будут высажены деревья и кустарники.

Изменения затронут 3-й проспект Новогиреева. По этой улице многие жители добираются от станции метро Новогиреево до одноименной до железнодорожной платформы. Тротуары там слишком узкие, поэтому пешеходы зачастую идут по проезжей части. В ходе реконструкции тротуары вдоль проспекта расширят и отделят от дороги деревьями и кустарниками.

Будет решена также проблема хаотичной парковки автомобилей, которые зачастую перегораживают путь пешеходам. На трамвайных остановках поставят новые удобные павильоны, в прилегающих дворах сделают новые детские площадки.

В Рязанском районе в 2021 году реализуют сразу три проекта. Будет благоустроен парк "Плющево" рядом с одноименной железнодорожной станцией. Там устроят воркаут-площадки, сделают велодорожку, отремонтируют дорожки для пеших прогулок, организуют зону тихого отдыха, площадки для детей и для собак.

Для жителей, которые идут пешком от станции Плющево в сторону Рязанского проспекта устроят комфортное пространство с деревьями, кустарниками и газонами, удобными тропинками и светильников.

Удобнее станет и еще один маршрут – от 1-й Новокузьминской улицы до сквера имени Федора Полетаева. Помимо благоустройства, здесь планируется сделать спортивные площадки, в том числе для игры в настольный теннис.

В Нижегородском районе по просьбам жителей обновят народный парк на Перовском шоссе. Там сделают современную детскую площадку и сделают спортивную зону с силовыми тренажерами. Оборудуют точки для пикника, посадят деревья, кустарники и цветы. Кроме того, планируется благоустроить сквер на Нижегородской улице, где находится памятник "Погибшим воинам 1941–1945".

В Текстильщиках приведут в порядок сквер в 1-м Саратовском проезде. Для любителей активного отдыха там организуют стритбольную площадку, а для тех, кто предпочитает спокойный досуг, сделают зеленую зону тихого отдыха.

В Некрасовке обновят парк "Некрасовский бульвар". Там установят десятки малых архитектурных форм и светильников, высадят деревья и кустарники, устроят альпийские горки и организуют спортивную площадку.

Ранее стало известно о планах по благоустройству на севере Москвы и в ЗАО.