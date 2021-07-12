Правильно подобранное удобрение сделает плоды сочными

Перец – растение достаточно прихотливое в уходе. Для получения богатого урожая необходимо соблюсти немало условий, но особое внимание следует уделить внесению подкормок, потому что именно от них во многом будут зависеть вкус и размер плодов.

Если хотите, чтобы перцы были большими и здоровыми, необходимо делать не только прикорневую подкормку, но и внекорневую. У этого способа есть несколько плюсов. Например, важно понимать, что прикорневая подкормка почти не работает при перепадах температур. Из-за этого полезные вещества не усваиваются в полной мере.

ПЕРВЫЙ РЕЦЕПТ

В период активного роста листьев перцы нужно удобрить азотсодержащими средствами. Нужно взять 20 граммов мочевины и растворить их в десятилитровом ведре. Получившимся средством необходимо опрыснуть листья.

Если не хотите использовать подкормки на основе химии, тогда замените их травяными компостами. Отлично для этого подойдет крапива, которая подарит плодам сладость.

Второй рецепт

Это удобрение нужно использовать, когда перцы начинают цвести. 10 капель йода добавьте в 10 литров воды. Затем грядки нужно опрыснуть этим раствором всего 1 раз. Для усиления эффекта можно добавить пол-литра молока.

Третий рецепт

В этом случае вам понадобится кожура от банана, которую нужно залить слегка теплой водой, дать настояться в течение 2-3 дней. После этого раствор нужно процедить, а потом уже приступать к поливу.

Четвертый рецепт

Улучшит урожай и отпугнет вредителей луковая подкормка. Шелуху нужно залить холодной водой, дать раствору настояться в течение 4 дней.

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