В системе здравоохранения Москвы приняты пять важных нововведений

В фокусе внимания не только лечение заболеваний, но и профилактика

Новые стандарты и технологии, внедренные в системе здравоохранения Москвы, позволили не только не допустить сбоев во время эпидемии, но и повысить качество медицинского обслуживания в целом. Эксперты отмечают пять важнейших направлений работы, которые помогли улучшить многие процессы в сфере столичного здравоохранения.

Облегчить жизнь пациентам и врачам позволили современные цифровые технологии. Внедрять их в систему здравоохранения Москвы начали еще до пандемии, и они подтвердили эффективность в период роста заболеваемости. Благодаря единой цифровой платформе пациенты могут записаться к врачу онлайн, получить электронный рецепт. В электронной медкарте хранятся все выписки москвичей, результаты обследований и анализов, которые врач может посмотреть со своего компьютера. Таким образом пациенту не нужно тратить время на поездку за меддокументами, он их не потеряет, а врач получает сразу полную картину здоровья пациента.

Городские поликлиники также переходят на новый московский стандарт, который включает в себя как оснащение современным оборудованием, так и изменение логистики внутри помещений для повышения удобства и комфорта пациентов и персонала.

Внесены изменения в стандарт онкологической помощи. На базе крупнейших стационаров создано шесть многопрофильных онкологических центров, в которых есть свои клиники, лаборатории и центры амбулаторной онкологической помощи. Пациенты могут в одном месте пройти диагностику, сделать операцию, получить лекарственную терапию и остаться на диспансерном наблюдении.

Закупка медицинской техники, особенно тяжелого оборудования переводится на контракты жизненного цикла, когда поставщик берет на себя гарантии по обслуживанию и ремонту аппаратуры на протяжении всего срока ее эксплуатации. Это позволяет экономить бюджетные средства и обеспечивает надежную работу оборудования.

Для профилактики заболеваний в столичных парках летом открываются мобильные павильоны "Здоровая Москва". Туда можно прийти без предварительной записи и всего за час проверить свое здоровье. Сейчас из-за вспышки коронавируса павильоны "Здоровая Москва" работают как центры вакцинации. Как только ситуация улучшится, москвичи снова смогут пройти диспансеризацию в парках города.

К 2024 г. в столице будут внедрены и новые стандарты оказания скорой помощи.