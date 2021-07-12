Что сподвигло гражданина США на вероломное деяние, пока непонятно

Многие убеждены, что русскому с американцем сложно договориться. Мол, менталитеты совсем разные, как и подходы к жизни. Однако, оказалось, что в некоторых вопросах урожденные в США поступают так же, как вели себя русские мужики-крестьяне сотню лет назад. На курьезное сходство обратила внимание представительница МИД Мария Захарова.



Сотрудница главного внешнеполитического ведомства страны припомнила забавный случай, произошедший в Тверской области. Таинственный похититель выкрал с железнодорожной станции стрелочный указатель. Благодаря камерам удалось установить машину, в которую бережно была уложена добыча преступника.

Позже выяснилось, что с высокой долей вероятности, нетривиальным воришкой является сотрудник американского посольства. Что сподвигло иностранного гражданина похищать указатель, предположить сложно.

Анализируя скандальный инцидент Мария Захарова в своем телеграм-канале припомнила бессмертное произведение Антона Павловича Чехова "Злоумышленник". Там мужик-крестьянин приноровился откручивать гайки с железной дороги. Мол, из них выходят отличные грузила для рыбалки.

"Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал", – отчитывал страж порядка чеховского героя на страницах знаменитого рассказа.

Кем прикидывался американец, история умалчивает. Однако нужно понимать, что его действия могли привести к кровавой трагедии на станции. Благо контролирующие органы вовремя заметили факт кражи.

Кстати, недавно Захарова по полочкам разложила скандал с новым "рупором Кремля" в США. Дипломата поразила способность американцев во всем видеть "русский след".