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Многие убеждены, что русскому с американцем сложно договориться. Мол,
менталитеты совсем разные, как и подходы к жизни. Однако, оказалось, что в
некоторых вопросах урожденные в США поступают так же, как вели себя русские
мужики-крестьяне сотню лет назад. На курьезное сходство обратила внимание
представительница МИД Мария Захарова.
Сотрудница главного внешнеполитического ведомства страны припомнила забавный случай, произошедший в Тверской области. Таинственный похититель выкрал с железнодорожной станции стрелочный указатель. Благодаря камерам удалось установить машину, в которую бережно была уложена добыча преступника.
Позже выяснилось, что с высокой долей вероятности, нетривиальным воришкой является сотрудник американского посольства. Что сподвигло иностранного гражданина похищать указатель, предположить сложно.
Анализируя скандальный инцидент Мария Захарова в своем телеграм-канале припомнила бессмертное произведение Антона Павловича Чехова "Злоумышленник". Там мужик-крестьянин приноровился откручивать гайки с железной дороги. Мол, из них выходят отличные грузила для рыбалки.
"Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал", – отчитывал страж порядка чеховского героя на страницах знаменитого рассказа.
Кем прикидывался американец, история умалчивает. Однако нужно понимать, что его действия могли привести к кровавой трагедии на станции. Благо контролирующие органы вовремя заметили факт кражи.
Кстати, недавно Захарова по полочкам разложила скандал с новым "рупором Кремля" в США. Дипломата поразила способность американцев во всем видеть "русский след".
Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку - 2"
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