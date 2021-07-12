К капризному дереву нужен особый подход

На дачных участках редко можно встреть грушу. Как правило, садоводы предпочитают сажать яблони, считая, что за этим деревом гораздо проще ухаживать. Но это не совсем так. Если соблюдать простые правила, тогда груша тоже будет плодоносить каждый год, при этом фрукты будут сладкими и крепкими.

Первое правило

Помните, что грушевое дерево не любит, когда вода застаивается в корнях. Из-за этого они могут начать гнить, следовательно, хорошего урожая точно можно не ждать. Лучше сажать дерево на возвышенности на южной стороне.

Второе правило

Груши очень любят свет, поэтому постарайтесь не сажать дерево в тени. В таком случае ствол не будет вытягиваться, тем самым облегчит вам сбор урожая. Также листья не будут мелкими и бледными, потому что для активного фотосинтеза необходим солнечный свет. Только так вы сможете собрать богатый урожай груш.

Третье правило

Зимой деревья необходимо утеплять. Груша не терпит холод, а в период заморозков и вовсе может погибнуть. Еще один способ спасти деревья – удобрять их фосфоросодержащими подкормками и мульчировать корни.

Четвертое правило

Категорически запрещено сажать рядом с грушей рябину. Это дерево очень любят вредители. Когда с рябиной будет покончено, насекомые обязательно переключатся на грушу. Также плохими соседями для фруктового дерева станут вишня и черешня.

Пятое правило

Грушевые деревья следует сажать в землю с нейтральной или слабокислой реакцией. Если почва будет слишком щелочной, тогда груша не сможет усвоить целый ряд полезных веществ. Тогда плодоношения можно не ждать.

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