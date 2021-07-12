Плоды будут сладкими и сочными: 5 главных правил ухода за грушей

Плоды будут сладкими и сочными: 5 главных правил ухода за грушей
Фото: pixabay.com
продолжениеВырастет крупной: чем подкормить свеклу в июле
К капризному дереву нужен особый подход

На дачных участках редко можно встреть грушу. Как правило, садоводы предпочитают сажать яблони, считая, что за этим деревом гораздо проще ухаживать. Но это не совсем так. Если соблюдать простые правила, тогда груша тоже будет плодоносить каждый год, при этом фрукты будут сладкими и крепкими. 

Первое правило 

Помните, что грушевое дерево не любит, когда вода застаивается в корнях. Из-за этого они могут начать гнить, следовательно, хорошего урожая точно можно не ждать. Лучше сажать дерево на возвышенности на южной стороне. 

Второе правило 

Груши очень любят свет, поэтому постарайтесь не сажать дерево в тени. В таком случае ствол не будет вытягиваться, тем самым облегчит вам сбор урожая. Также листья не будут мелкими и бледными, потому что для активного фотосинтеза необходим солнечный свет. Только так вы сможете собрать богатый урожай груш. 

Третье правило

Зимой деревья необходимо утеплять. Груша не терпит холод, а в период заморозков и вовсе может погибнуть. Еще один способ спасти деревья – удобрять их фосфоросодержащими подкормками и мульчировать корни.  

Четвертое правило 

Категорически запрещено сажать рядом с грушей рябину. Это дерево очень любят вредители. Когда с рябиной будет покончено, насекомые обязательно переключатся на грушу. Также плохими соседями для фруктового дерева станут вишня и черешня. 

Пятое правило 

Грушевые деревья следует сажать в землю с нейтральной или слабокислой реакцией. Если почва будет слишком щелочной, тогда груша не сможет усвоить целый ряд полезных веществ. Тогда плодоношения можно не ждать. 

Ранее "Утро.ру" делилось советами, которые помогут получить богатый урожай черной смородины. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Глава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США

Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку - 2"

Российский рубль спасут китайцы?

Решение китайского ЦБ стало для России самым настоящим подарком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1737 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей