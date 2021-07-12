В потасовке досталось и депутатам, и активистам, и журналистам

Оппозиция Грузии в драке отвоевала место спикера парламента. Потасовка завязалась в ходе обсуждения отставки правительства из-за разногласий вокруг ситуации с акцией ЛГБТ.

Массовая драка в парламенте Грузии началась во время пленарного заседания в понедельник, 12 июля. В здание ворвались оппозиционные активисты, которые потребовали импичмента правительства и премьера. Завязалась потасовка, в которой приняли участие и парламентарии, противники власти, и журналисты. В результате оппозиция оказалась сильнее: ее представители заняли трибуну и место спикера и водрузили в парламенте рядом с флагом Грузии флаг ЕС.

Накануне в Тбилиси прошла акция протеста, участники которой были недовольны позицией правительства по ситуации вокруг акции секс-меньшинств. 5 июля в Грузии прошли столкновения сторонников и противников марша ЛГБТ-сообщества, во время которых пострадало более 50 журналистов. Избитый оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава позже скончался. По мнению активистов, правительство и руководство силовиков, которые не смогли обеспечить безопасность во время массового мероприятия, должны покинуть свои посты.

Власти республики настаивают, что оппозиция идет на политические спекуляции, пытаясь усилить свой рейтинг на фоне трагедии 5 июля, и оказываются уходить в отставку. В МВД Грузии уверяют, что идет расследование и все виновные будут наказаны. Сейчас на скамье подсудимых по факту избиения журналистов на марше ЛГБТ около 20 человек, передает "МИР 24".