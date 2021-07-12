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Прием заявок на первый грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и творческих индустрий продлится до 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив, через информационную систему которого можно подать заявку.
Как отметили в Фонде, сейчас на сайте зарегистрированы коллективы муниципальных студий творчества, молодежные креативные объединения, команды фестивалей, конкурсов, музыкальные и театральные организации, коллективы библиотек и музеев и другие желающие побороться за грант из 82 субъектов России. Наибольшую активность проявляют представители Башкирии, Иркутской области, Краснодарского и Красноярского краев, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.
"Часть заявок уже одобрена и зарегистрирована в системе. Некоторые отправляются фондом на доработку. Остальные находятся в стадии заполнения описательной части или составления бюджета проекта",
– рассказали в пресс-службе.
На конкурс принимаются заявки по восьми тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". На гранты победителям выделено 3,5 млрд рублей. Всего в 2021 г. на поддержку культурных инициатив в России будет направлено около 5 млрд рублей.
Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина.
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