Зарегистрировать проект можно через сайт Президентского фонда культурных инициатив

Прием заявок на первый грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и творческих индустрий продлится до 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив, через информационную систему которого можно подать заявку.

Как отметили в Фонде, сейчас на сайте зарегистрированы коллективы муниципальных студий творчества, молодежные креативные объединения, команды фестивалей, конкурсов, музыкальные и театральные организации, коллективы библиотек и музеев и другие желающие побороться за грант из 82 субъектов России. Наибольшую активность проявляют представители Башкирии, Иркутской области, Краснодарского и Красноярского краев, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

"Часть заявок уже одобрена и зарегистрирована в системе. Некоторые отправляются фондом на доработку. Остальные находятся в стадии заполнения описательной части или составления бюджета проекта",

– рассказали в пресс-службе.

На конкурс принимаются заявки по восьми тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". На гранты победителям выделено 3,5 млрд рублей. Всего в 2021 г. на поддержку культурных инициатив в России будет направлено около 5 млрд рублей.

Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина.