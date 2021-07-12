Открывший аварийный выход пассажир самолета объяснил свой поступок

Открывший аварийный выход пассажир самолета объяснил свой поступок
Фото: Ulrich Zillmann/ http://imagebroker.com/#/search// www.globallookpress.com
Следователи проверят как действия мужчины на злой умысел, так и работу авиакомпании

Пассажир рейса "Москва – Анталья" Владимир Кузнецов был не в себе, когда открыл аварийный выход. По словам мужчины, он не собирался совершать правонарушение и не искал способа помочь людям, оказавшимся в раскаленном салоне: все произошло случайно.

Инцидент возник в минувший выходной в Шереметьево. Авиакомпания "Россия" запустила пассажиров в самолет, но вылет по неизвестным причинам откладывался. Система кондиционирования в салоне не работала, поэтому там стало очень душно. По словам Кузнецова, люди падали в обморок, и он тоже начал терять сознание.

"Какое-то затмение наступило, я уже даже не помню. (…) Оперся на эту дверь запасного выхода, я в тумане, я не помню, у меня эти моменты, как во сне произошли. Вполне возможно, что я там какие-то ручки задел, у меня не было какого-то специального умысла что-то делать противозаконного",

– передает НТВ слова Кузнецова.

Мужчина также рассказал, что один из бортпроводников признал неисправность самолета, из-за которого задерживается вылет. В итоге на борту поднялась паника, сообщает телеканал "360".

В итоге пассажиров вывели из самолета, они улетели в Турцию спустя несколько часов на другом лайнере. Кузнецов сейчас тоже там отдыхает. А когда вернется, его, скорее всего, ждет суд: авиакомпания "Россия" намерена потребовать от пассажира возмещения ущерба за замену борта. Среди очевидцев нашлось немало тех, кого поступок мужчины очень разозлил.

Впрочем, у СК есть вопросы и к экипажу: как они допустили открытие аварийного выхода и почему пассажиры длительное время находились в салоне без циркуляции воздуха, передает РИА "Новости".

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

прохожийГость
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надо было ещё командиру неисправного воздушного судна ЗАЕХАТЬ в тупую морду ! за непринятие мер по безопасности пассажиров ! а с компании " РОССИЯ " взять неустойку и выплатить каждому пассажиру за ОПАСНОЕ обслуживание !
Гость272705
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надо задать вопросы авиакомпании как:
Почему не работал кондиционер в жару?
Почему был задержан рейс?
Почему бортпроводники вели себя не профессионально?
Допустили открытие люка ,и вообще был ли самолёт исправен?
Компания и экипаж отвечают за безопасность пассажиров и полёта.
Компании Росии допрыгаются,что люди начнут пользоватся услугами
иностранных перевозчиков,которые не допускают таких действий,как неисправность
кондиционера и непрофессионализм экипажа-ЗАДУМАЙТЕСь ОБ ЭТОМ.
Это люди ,а не мусор.
Гость274551
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а эровлот не хочет раскашелится за задержки рейса и неудобства пасажиров?
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