Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
797 новости
Сотрудников российских консульств в Мазари-Шарифе и Хайратоне эвакуировали в Узбекистан. Упомянутые города сейчас контролирует запрещенный в России "Талибан".
Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, в том числе РИА Новости. Об этом информагентству сообщили в МИД Узбекистана.
Накануне талибы в разговоре с РИА Новости заявляли, что гарантируют безопасность сотрудников иностранных посольств в Мазари-Шарифе.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что армия США так спешно покидает Афганистан, что не успевает забрать свое имущество.
Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку - 2"
Решение китайского ЦБ стало для России самым настоящим подарком