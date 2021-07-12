Речь идет о консульствах в районах, которые перешли под контроль талибов

Сотрудников российских консульств в Мазари-Шарифе и Хайратоне эвакуировали в Узбекистан. Упомянутые города сейчас контролирует запрещенный в России "Талибан".

Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, в том числе РИА Новости. Об этом информагентству сообщили в МИД Узбекистана.

Накануне талибы в разговоре с РИА Новости заявляли, что гарантируют безопасность сотрудников иностранных посольств в Мазари-Шарифе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что армия США так спешно покидает Афганистан, что не успевает забрать свое имущество.



