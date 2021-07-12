Самый экологически чистый автомобиль: "Зеленые" приехали в ЦИК на Tesla

Представители партии привезли документы в преддверии выборов в Госдуму РФ

Для поездки в ЦИК экологическая партия "Зеленые" выбрала электромобиль Tesla model X. Напомним, этот транспорт считается самым экологически чистым. Представители политсилы привезли документы, необходимые для заверения федеральной части списка и списка кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму.



Управлял популярным электромобилем сопредседатель "Зеленых", летчик-космонавт, который носит звание Героя России Сергей Ревин, сообщается на сайте партии.

Приехали не с пустыми руками – сотрудникам ЦИК преподнесли живую елочку, которая символизирует деятельность партии и одновременно является призывом стремиться к разнообразию политического ландшафта в нашей стране.

Необходимость в создании в Государственной думе РФ экологической фракции назрела, заявил глава партии Андрей Нагибин. Он указал, что россияне имеют полное право потребовать принимать законопроекты, направленные на охрану здоровья населения, а не чьего-то бизнеса.

Как сообщила член президиума "Зеленых" Александра Кудзагова, в профессиональную команду партии, сформированную к выборам, вошли самые опытные эксперты страны в сфере экологии и социальных коммуникаций.

Напомним, выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Голосовать россияне будут три дня. Также в это время пройдут выборы в регионах и муниципалитетах.