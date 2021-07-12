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Оппозиционный политолог и журналист Федор Крашенинников
уехал из России. Об этом он объявил в своем Фейсбуке.
Крашенинников пожаловался на "развитие ситуации в России" и заявил, что на этом фоне обратно пока не собирается. Как стало известно, обретается политолог в Вильнюсе, столице любимой оппозиционерами Литвы. Напомним, там же сейчас обитает сбежавшая из Белоруссии Светлана Тихановская.
"Близкие люди знают, а внимательные наблюдатели догадались, что меня нет в Екатеринбурге", – написал он в соцсети.
При этом Крашенинников заверил, что не собирается отказываться от российского гражданства и не просил у властей Литвы политического убежища.
Политолог известен критикой российского Крыма. Также он выражал несогласие с позицией Москвы относительно Донбасса.
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