Критиковавший присоединение Крыма политолог сбежал из России

Критиковавший присоединение Крыма политолог сбежал из России
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Стало известно, какую страну он выбрал

Оппозиционный политолог и журналист Федор Крашенинников уехал из России. Об этом он объявил в своем Фейсбуке.

Крашенинников пожаловался на "развитие ситуации в России" и заявил, что на этом фоне обратно пока не собирается. Как стало известно, обретается политолог в Вильнюсе, столице любимой оппозиционерами Литвы. Напомним, там же сейчас обитает сбежавшая из Белоруссии Светлана Тихановская.

"Близкие люди знают, а внимательные наблюдатели догадались, что меня нет в Екатеринбурге", – написал он в соцсети.

При этом Крашенинников заверил, что не собирается отказываться от российского гражданства и не просил у властей Литвы политического убежища.

Политолог известен критикой российского Крыма. Также он выражал несогласие с позицией Москвы относительно Донбасса.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость277474
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Гость273894
Крым вернем Украине Чтобы нам это не стоило
Угу... А жителей Крыма Вы спросили?
Гость277014
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Крым вернем Чтобы нам это не стоило Попец твой не выдержит, лопнет и забрызгает твой ноутпукер как фуйню сюда писать будешь, дебилоид?
Гость273894
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Крым вернем Украине Чтобы нам это не стоило
Гость277461
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<цензура>!
Гость277458
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Таким "политологам" место на свалке грязного и вонючего мусора!
Гость272718
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"Смердяковы" всегда были и ещё будут. В Литву транши для подобных как он рекой стекаются, бедным не будет. В РФ сейчас с деньгами спонсоров сложнее. Всё расчёты на виду. Зачем себе портить репутацию и представать в виде продажной крысы. Скатертью дорога...
Гость с Урала
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Много чести. Никто не приедет. А в Екате воздух станет чуточку чище.
Главный корабельный старшина
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Боцман Они в отпуске, на рыбалке. Иванов и Исламов приедут.
Боцман
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Критикуешь российский Крым,несогласен с позицией Москвы по Донбассу? Тогда мы едем к тебе! Петров и Боширов.
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