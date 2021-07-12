Стало известно, какую страну он выбрал

Оппозиционный политолог и журналист Федор Крашенинников уехал из России. Об этом он объявил в своем Фейсбуке.



Крашенинников пожаловался на "развитие ситуации в России" и заявил, что на этом фоне обратно пока не собирается. Как стало известно, обретается политолог в Вильнюсе, столице любимой оппозиционерами Литвы. Напомним, там же сейчас обитает сбежавшая из Белоруссии Светлана Тихановская.

"Близкие люди знают, а внимательные наблюдатели догадались, что меня нет в Екатеринбурге", – написал он в соцсети.

При этом Крашенинников заверил, что не собирается отказываться от российского гражданства и не просил у властей Литвы политического убежища.

Политолог известен критикой российского Крыма. Также он выражал несогласие с позицией Москвы относительно Донбасса.