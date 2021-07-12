Вырастет крупной: чем подкормить свеклу в июле

Вырастет крупной: чем подкормить свеклу в июле
Фото: pixabay.com
В жару все овощи нуждаются в особом внимании

Опытные огородники советуют использовать два варианта подкормок, чтобы свекла выросла крупной и сладкой. Без больших затрат благодаря этим нехитрым средствам удастся избежать появления мелких и невкусных корнеплодов.

Подкормка для свеклы органическая

Понадобится:

  • Полбуханки черного хлеба, кожура 2-3 бананов, пакетик сухих дрожжей и литровая банка золы.
  • Хлеб нужно предварительно замочить в горячей воде примерно на час-полтора. Затем измельчить банановую кожуру. В ведре воды развести дрожжи, добавить золу, хлеб и шкурки бананов. Подкормка должна постоять часов 10.

Подкормка сульфатом калия

  • Еще один действенный вариант для хорошего урожая свеклы. Вам понадобится 2 столовые ложки этого удобрения и ведро воды. Сульфат калия развести в жидкости и полить им посадки.

Отметим, что использовать можно оба рецепта. Сначала подкормите органическим раствором, а дней через десять можно добавить и сульфат калия.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Глава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США

Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку - 2"

Российский рубль спасут китайцы?

Решение китайского ЦБ стало для России самым настоящим подарком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1737 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей