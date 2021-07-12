В жару все овощи нуждаются в особом внимании

Опытные огородники советуют использовать два варианта подкормок, чтобы свекла выросла крупной и сладкой. Без больших затрат благодаря этим нехитрым средствам удастся избежать появления мелких и невкусных корнеплодов.



Подкормка для свеклы органическая

Понадобится:

Полбуханки черного хлеба, кожура 2-3 бананов, пакетик сухих дрожжей и литровая банка золы.

Хлеб нужно предварительно замочить в горячей воде примерно на час-полтора. Затем измельчить банановую кожуру. В ведре воды развести дрожжи, добавить золу, хлеб и шкурки бананов. Подкормка должна постоять часов 10.

Подкормка сульфатом калия

Еще один действенный вариант для хорошего урожая свеклы. Вам понадобится 2 столовые ложки этого удобрения и ведро воды. Сульфат калия развести в жидкости и полить им посадки.

Отметим, что использовать можно оба рецепта. Сначала подкормите органическим раствором, а дней через десять можно добавить и сульфат калия.