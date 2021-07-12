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Опытные огородники советуют использовать два варианта
подкормок, чтобы свекла выросла крупной и сладкой. Без больших затрат благодаря
этим нехитрым средствам удастся избежать появления мелких и невкусных
корнеплодов.
Понадобится:
Отметим, что использовать можно оба рецепта. Сначала подкормите органическим раствором, а дней через десять можно добавить и сульфат калия.
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