Многие не любят пользоваться этим приспособлением из-за мучений с мытьем

Простой совет поможет избежать долгого выковыривания остатков овощей из отверстий терки и существенно облегчит жизнь. Понадобится то, что есть в доме у каждого.



Для того, чтобы терка осталась практически чистой после натирания чеснока, других жестких овощей, имбиря, нужен лишь полиэтиленовый пакет. Подойдет и рукав для запекания.

Оберните целлофаном терку снаружи и натрите овощи. Они останутся на поверхности пакета, а само кухонное приспособление будет практически чистым. Останется лишь быстро его ополоснуть. В случае с чесноком это поможет значительно уменьшить неприятный запах, который долгое время сохраняется на терке.