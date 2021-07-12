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Простой совет поможет
избежать долгого выковыривания остатков овощей из отверстий терки и существенно
облегчит жизнь. Понадобится то, что есть в доме у каждого.
Для того, чтобы терка осталась практически чистой после натирания чеснока, других жестких овощей, имбиря, нужен лишь полиэтиленовый пакет. Подойдет и рукав для запекания.
Оберните целлофаном терку снаружи и натрите овощи. Они останутся на поверхности пакета, а само кухонное приспособление будет практически чистым. Останется лишь быстро его ополоснуть. В случае с чесноком это поможет значительно уменьшить неприятный запах, который долгое время сохраняется на терке.
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