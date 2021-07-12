Как сохранить терку чистой после чеснока и других овощей - видео

Как сохранить терку чистой после чеснока и других овощей - видео
Фото: Andrey Turusov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Многие не любят пользоваться этим приспособлением из-за мучений с мытьем

Простой совет поможет избежать долгого выковыривания остатков овощей из отверстий терки и существенно облегчит жизнь. Понадобится то, что есть в доме у каждого.

Для того, чтобы терка осталась практически чистой после натирания чеснока, других жестких овощей, имбиря, нужен лишь полиэтиленовый пакет. Подойдет и рукав для запекания.

Оберните целлофаном терку снаружи и натрите овощи. Они останутся на поверхности пакета, а само кухонное приспособление будет практически чистым. Останется лишь быстро его ополоснуть. В случае с чесноком это поможет значительно уменьшить неприятный запах, который долгое время сохраняется на терке.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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