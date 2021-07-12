Лавров попросил измерить спецпредставителю США температуру - видео

Лавров попросил измерить спецпредставителю США температуру - видео
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Начало встречи с юмором прокомментировала Мария Захарова

В Москве проходят переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпредставителя Штатов по климату Джона Керри. В сети уже появилось видео, которое с юмором прокомментировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

На кадрах Лавров пожимает руку Керри, а затем подзывает женщину с бесконтактным термометром, чтобы американскому гостю измерили температуру. Встреча встречей, а пандемия требует соблюдения мер безопасности.

"Лавров принимает Керри. Температуру проверили. Переговоры начались", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Глава МИД поприветствовал американца словами "Добро пожаловать еще раз!" Российские журналисты тем временем обратили внимание, что выглядит Керри неважно.

"За 3 года после отставки с поста госсекретаря Керри постарел лет на 10", – пишут авторы телеграм-канала Пул N3.

Напомним, ранее визит Керри в Москву разозлил американцев. Его засыпали язвительными насмешками и обозвали лицемером.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Глава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США

Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку - 2"

Российский рубль спасут китайцы?

Решение китайского ЦБ стало для России самым настоящим подарком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1736 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей