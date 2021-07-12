Начало встречи с юмором прокомментировала Мария Захарова

В Москве проходят переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпредставителя Штатов по климату Джона Керри. В сети уже появилось видео, которое с юмором прокомментировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

На кадрах Лавров пожимает руку Керри, а затем подзывает женщину с бесконтактным термометром, чтобы американскому гостю измерили температуру. Встреча встречей, а пандемия требует соблюдения мер безопасности.

"Лавров принимает Керри. Температуру проверили. Переговоры начались", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Глава МИД поприветствовал американца словами "Добро пожаловать еще раз!" Российские журналисты тем временем обратили внимание, что выглядит Керри неважно.

"За 3 года после отставки с поста госсекретаря Керри постарел лет на 10", – пишут авторы телеграм-канала Пул N3.

Напомним, ранее визит Керри в Москву разозлил американцев. Его засыпали язвительными насмешками и обозвали лицемером.