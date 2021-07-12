В Подмосковье временно закрыт въезд в леса из-за жары

Нарушителей запрета ждет штраф

До 19 июля власти Московской области закрыли въезд в леса из-за высокой пожароопасности на фоне необычайной температуры. Об этом сегодня уведомляет пресс-служба Комлесхоза.

Зампред областного правительства, глава Минэкологии региона Андрей Разин сообщил, что на территории земель лесного фонда Подмосковья объявлен IV класс пожарной опасности. По его словам, в ближайшие пять суток ситуация не улучшится.

За нарушение запрета гражданам грозит штраф в размере от 4-5 тыс руб; должностным лицам – от 20-40 тыс руб; юрлицам – от 300-500 тыс руб., сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В области усилили патрулирование, также создана система контрольно-пропускных пунктов. Жителей области и любителей бродить в леса или готовить шашлыки попросили воздержаться от походов за ягодами и грибами.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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