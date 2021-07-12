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Жителей и гостей Московской области предупредили о том, что на текущей неделе жара будет переноситься тяжелее. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптики ожидают, что на этой неделе температура поднимется выше 30°С. Ночью воздуха прогреется до +20°С. При этом совсем не будет ветра, и переносить жару станет сложнее.
Гражданам советуют обязательно надевать головные уборы, а в одежде отдавать предпочтение натуральным тканям светлых тонов, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Также нужно больше пить жидкости – воды или теплого чая. В такие жаркие дни не рекомендуется употреблять спиртное и сладкое.
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