Гражданам нужно много пить воды или чая и исключить спиртное и сладкое

Жителей и гостей Московской области предупредили о том, что на текущей неделе жара будет переноситься тяжелее. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптики ожидают, что на этой неделе температура поднимется выше 30°С. Ночью воздуха прогреется до +20°С. При этом совсем не будет ветра, и переносить жару станет сложнее.

Гражданам советуют обязательно надевать головные уборы, а в одежде отдавать предпочтение натуральным тканям светлых тонов, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Также нужно больше пить жидкости – воды или теплого чая. В такие жаркие дни не рекомендуется употреблять спиртное и сладкое.