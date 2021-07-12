В Крыму после потопа опасаются вспышки лихорадки Западного Нила

В Крыму после потопа опасаются вспышки лихорадки Западного Нила
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com
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Власти полуострова просят население бороться против комаров

После целой серии ливней с потопами, которые обрушились на Крым в начале лета, в некоторых районах полуострова есть риск вспышек лихорадки Западного Нила. Однако в настоящее время нет ни одного подтвержденного случая этого заболевания. Тем не менее, власти региона принимают все необходимые меры профилактики, особенно на севере Республики.

Об этом сообщил начальник отдела Роспотребнадзора по Джанкойскому району Крыма Денис Смирнов. По его словам, на полуострове необходимо провести работы по уничтожению насекомых.

"Поэтому обращаемся к населению с просьбой провести покосы на своих территориях, использовать противомоскитные сетки на окнах, пользоваться средствами защиты от насекомых", – цитирует РИА "Новости" чиновника.

Пока лабораторно не подтверждена информация о возможной вспышке лихорадки Западного Нила. При этом отмечается высокая численность насекомых нынешним летом.

Напомним, больше всего популяции комаров увеличились в северной и центральной частях Крыма, что руководство Республики связывает с дождливым июнем. Сильные осадки начались на востоке полуострова в середине месяца, в том числе в Керчи и Ялте. В регионе ввели режим ЧС из-за подтоплений, около 20 тыс крымчан остались без питьевой воды.

Единственным большим плюсом обильных ливней в Республике называют полностью заполненные местные водные резервуары. Как заявил в конце прошлой недели вице-премьер России Марат Хуснуллин, теперь воды региону хватит на два ближайших года.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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