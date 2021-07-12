Поддержка инвалидов – один из приоритетов "Единой России"

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Об этом сообщил депутат-единоросс, председатель
Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Он раскрыл подробности о
программе ЕР, с которой кандидаты будут участвовать в выборах в ГД РФ.
Основные ее положения приняли на недавнем съезде. Окончательный вариант программы утвердят после общения с избирателями, в августе.
Как рассказал Терентьев, он лично встречался с жителями Подмосковья, отвечал на вопросы и узнавал о проблемах, которые беспокоят граждан. В числе обсуждаемых –доступная среда для людей с ограниченными возможностями, жилье, санаторно-курортное лечение и многое другое.
Парламентарий подчеркнул, что поддержка инвалидов – один из приоритетных вопросов для ЕР. Он напомнил о реализации инициатив по интеграции таких россиян в общество, а также о возможности для каждого жителя страны внести свои предложения в программу "Единой России".
Отметим, что уже 15 июля на площадке партии состоится обсуждение актуальных вопросов в сфере поддержки инвалидов. Участие примут эксперты и общественники, а трансляция будет доступна в соцсетях и на сайте ЕР.
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