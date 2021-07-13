78-летний глава США продолжает веселить народ

По конфузам американского лидера Джо Байдена можно составить отдельный юмористический сборник. Пожилой главнокомандующий регулярно путает имена видных государственных деятелей, названия важнейших ведомств собственной страны, а также допускает другие оплошности. На этот раз главнокомандующий американцев "поскользнулся" на Черногории.



Лидеру Соединенных Штатов Америки не так легко запомнить, с кем именно он проводил встречи на высоком уровне. Так, американский президент "от всей души" поблагодарил черногорского коллегу Мило Джукановича за его блистательную речь на саммите Североатлантического альянса.

Загвоздка лишь в том, что президента Черногории на этом мероприятии не было. Вместо него представлять черногорскую сторону приезжал премьер-министр этого государства Здравко Кривокапич. Но для Байдена, по всей видимости, что глава правительства, что президент какой-то там страны в Европе – разница невелика.

Досадная оплошность главы США содержалась в поздравительной телеграмме, которую он направил главнокомандующему этой европейской державы в честь Дня государственности Черногории, праздник отмечают 13 июля, пишет ИА "Regnum".

Напомним, в прошлом месяце Джозеф Байден насмешил народ, заблудившись на саммите G7. Тогда на помощь американскому лидеру поспешила одна из организаторов.