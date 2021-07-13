Сломавший ж/д пути в России американец увильнул от суда

Сломавший ж/д пути в России американец увильнул от суда
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
США защищают своих граждан, преступающих закон за рубежом

Российские правоохранители пытались призвать к ответственности американца, укравшего железнодорожный указатель в Тверской области, но США воспротивились правосудию. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Когда выяснилось, что преступление совершил сотрудник посольства США, МИД РФ направил американским коллегам ноту о снятии дипломатического иммунитета с подозреваемого. По закону, когда есть запрос от местных правоохранительных органов, иностранная дипмиссия может лишить своего сотрудника иммунитета и передать его местному суду, пояснила Захарова.

В данном случае дипломат США совершил не просто шалость – намеренно сломав стрелку на ж/д путях, он подверг реальной опасности жизнь пассажиров проходящих там поездов. Но американцы предпочли сделать так, как поступают регулярно: избавили своего человека от необходимости отвечать за свой поступок.

"Они его отправили просто домой ",

– сообщила Захарова в эфире "Соловьев Live".

О том, что сотрудник дипмиссии США сломал и унес ж/д стрелку от станции Осташков Тверской области, Мария Захарова рассказала накануне. Некоторые усомнились в этой истории. Вскоре нашлись и видеосвидетельства по данному инциденту.

Источник: Соловьев Live
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость277014
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Это террорист. Хотя бы nиздюлей надо было накидать на аэродроме где ни будь под лестницей или в сортире башкой в унитаз и пусть жалуется.
крым наш
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Неужели у пиндосов нет своего чермета?
гость
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амеры---янки приказали Государству КУБА не предпринимать никаких законных мер к протестующим,те явно "повезут" печеньки и булочки---явно готовит вариант как укропабандерии с Януком????Думается КУБА выберит вариант БЕЛОЙ РУСИ---БАТЬКИ и даст по соплям дядюшке сэму----контрас NO PASARAN!!!
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