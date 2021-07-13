США защищают своих граждан, преступающих закон за рубежом

Российские правоохранители пытались призвать к ответственности американца, укравшего железнодорожный указатель в Тверской области, но США воспротивились правосудию. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Когда выяснилось, что преступление совершил сотрудник посольства США, МИД РФ направил американским коллегам ноту о снятии дипломатического иммунитета с подозреваемого. По закону, когда есть запрос от местных правоохранительных органов, иностранная дипмиссия может лишить своего сотрудника иммунитета и передать его местному суду, пояснила Захарова.

В данном случае дипломат США совершил не просто шалость – намеренно сломав стрелку на ж/д путях, он подверг реальной опасности жизнь пассажиров проходящих там поездов. Но американцы предпочли сделать так, как поступают регулярно: избавили своего человека от необходимости отвечать за свой поступок.

"Они его отправили просто домой ",

– сообщила Захарова в эфире "Соловьев Live".

О том, что сотрудник дипмиссии США сломал и унес ж/д стрелку от станции Осташков Тверской области, Мария Захарова рассказала накануне. Некоторые усомнились в этой истории. Вскоре нашлись и видеосвидетельства по данному инциденту.