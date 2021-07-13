Как сохранить кусты клубники для будущего урожая: пять важных шагов

Как сохранить кусты клубники для будущего урожая: пять важных шагов
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
После сбора ягод растение нуждается в особом уходе

Сладкие, сочные клубнички с грядки – любимое лакомство детей и взрослых. Для того чтобы сохранить высокую продуктивность кустов на будущий год, необходимо выполнить несколько важных действий.

Обрезание лишней зелени

Для того чтобы растение не растрачивало силы на поддержание ненужной после сбора урожая зелени, лишние листья и усы следует обрезать. При этом листики необходимо именно обрезать секатором, а не обрывать. В противном случае можно повредить важные части растения.

Рыхление почвы

Клубника нуждается в том, чтобы земля, в которой она пустила свои корешки, могла свободно "дышать". Поэтому после сбора урожая особенно важно хорошенько разрыхлить грунт.

Окучивание растения

Прибрать граблями влажную мелкокомковатую почву к нижним частям кустов - важный этап в уходе за клубникой. Окученные грядки дают намного больше урожая и обеспечивают садовода крупными и сладкими плодами.

Подкормка клубники

Безусловно, без хорошего удобрения почвы рассчитывать на отличный урожай не приходится. После сбора всех ягод кусты нужно поддержать питательной подкормкой. Для этих целей отлично подойдет натуральное удобрение – раствор куриного помета.

Полив растения

Даже когда отличный урожай уже собран и закатан в банки или съеден домочадцами, о кустах клубники не стоит забывать. Растение необходимо регулярно поливать, чтобы на будущий год оно снова дало крупные и сочные плоды.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спасти клубнику от гнили.

Ольга ФЕДОРОВА

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