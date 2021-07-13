Прибывшие в Литву из Белоруссии нелегалы раскрыли роль организаторов

Прибывшие в Литву из Белоруссии нелегалы раскрыли роль организаторов
Фото: Lukas Balandis via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Литва пригрозила санкциями авиакомпаниям за доставку мигрантов в соседнюю страну

Задержанные в Литве нелегальные мигранты раскрыли, кто в Белоруссии помог им пробраться через границу. Эти лица и организации будут включены в черный список ЕС. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, всплеск нелегальной миграции сейчас – это "асимметричный ответ" Минска на европейские санкции. Причем белорусская сторона просто пользуется наивностью выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии, "заманивая" их в республику как в ловушку, а потом отправляя нарушать границу.

"Люди в камуфляжной одежде дают им инструкции, говорят им, как уничтожать документы, как вести себя на допросах, какие ответы давать",

– рассказал Анушаускас в эфире радио LRT. Он подчеркнул: Литве известны организаторы и исполнители этих операций по переправке нелегалов и тот факт, что они "пользуются благосклонностью государственных чиновников" Белоруссии. Все эти лица будут внесены в санкционный список Евросоюза, заверил глава Минобороны Литвы.

Он отметил, что в черный список попадут и иностранные авиакомпании, рейсами которых пользуются люди, потом оказывающиеся в Литве незаконно:

"С "Белавиа" все понятно, она уже под санкциями, но посредниками выступают и другие – стыковочные рейсы и так далее", - пояснил министр. 

Ранее Вильнюс пожаловался на нежелание белорусских пограничников охранять ЕС от нелегалов, и решил сам укрепить границу колючей проволокой. На помощь литовцам призваны также силы Frontex. О возросшем числе беженцев через границу с Белоруссией заявила и Польша: там отлавливают в основном афганцев и выходцев с Северного Кавказа.

Источник: LRT
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость275331
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ГостьБ
Вот такое высокомерное хамское отношение (судя по твоему ответу мне) и вызывает у белорусов негатив по отношению к России.
ты тут за всех белоруссов не баклань
возомнил себя большим Б, понимашь
ГостьБ
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Гость275331
ага, такой же тонкий как большая Б застрявшая в твоем бзаду :))
Вот такое высокомерное хамское отношение (судя по твоему ответу мне) и вызывает у белорусов негатив по отношению к России.
Гость275331
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ГостьБ
Стыковочные рейсы - это тонкий намёк на Аэрофлот, как я понял?
ага, такой же тонкий как большая Б застрявшая в твоем бзаду :))
гость
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Автор mudak, креатив govno, автар пишы исчо!
ГостьБ
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Стыковочные рейсы - это тонкий намёк на Аэрофлот, как я понял?
Гость275331
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давно пора разбавить тухлую кровь лесных хуторян свежей молодой выходцев из африки и азии
а то вырождаются и на свет появляются такие вот анушкаусасы и прочие шарикасы
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