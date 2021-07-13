Литва пригрозила санкциями авиакомпаниям за доставку мигрантов в соседнюю страну

Задержанные в Литве нелегальные мигранты раскрыли, кто в Белоруссии помог им пробраться через границу. Эти лица и организации будут включены в черный список ЕС. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, всплеск нелегальной миграции сейчас – это "асимметричный ответ" Минска на европейские санкции. Причем белорусская сторона просто пользуется наивностью выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии, "заманивая" их в республику как в ловушку, а потом отправляя нарушать границу.

"Люди в камуфляжной одежде дают им инструкции, говорят им, как уничтожать документы, как вести себя на допросах, какие ответы давать",

– рассказал Анушаускас в эфире радио LRT. Он подчеркнул: Литве известны организаторы и исполнители этих операций по переправке нелегалов и тот факт, что они "пользуются благосклонностью государственных чиновников" Белоруссии. Все эти лица будут внесены в санкционный список Евросоюза, заверил глава Минобороны Литвы.

Он отметил, что в черный список попадут и иностранные авиакомпании, рейсами которых пользуются люди, потом оказывающиеся в Литве незаконно:

"С "Белавиа" все понятно, она уже под санкциями, но посредниками выступают и другие – стыковочные рейсы и так далее", - пояснил министр.

Ранее Вильнюс пожаловался на нежелание белорусских пограничников охранять ЕС от нелегалов, и решил сам укрепить границу колючей проволокой. На помощь литовцам призваны также силы Frontex. О возросшем числе беженцев через границу с Белоруссией заявила и Польша: там отлавливают в основном афганцев и выходцев с Северного Кавказа.