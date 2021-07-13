В мэрии Москвы прививку от коронавируса сделали более 70% сотрудников

В мэрии Москвы прививку от коронавируса сделали более 70% сотрудников
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Столичные работодатели должны отчитаться о первом этапе вакцинации до 15 июля

Коллектив правительства Москвы привит от коронавируса на 71%. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На фоне длящейся уже более года эпидемии COVID-19 главный санитарный врач Москвы вынес постановление о вакцинации 60% сотрудников сферы услуг, госслужащих и др. категорий работников.  До 15 июля они должны поставить хотя бы первый компонент вакцины.

Сотрудники мэрии подошли к вопросу очень ответственно: на сегодняшний день 71% госслужащих аппарата правительства столицы защищены от коронавируса.

"Наша общая задача – сделать не отдельные учреждения зонами, свободными от ковид, а весь город, чтобы жизнь скорее вернулась в привычное русло",

– подчеркнула Анастасия Ракова.

Столичные работодатели должны подтвердить проведение вакцинации коллективов до 15 июля. Предоставить списки сотрудников, сделавших прививку, они могут через личный кабинет на портале mos.ru. Вакцинация вторым компонентом должна быть пройдена до 15 августа.

Источник: www.mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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