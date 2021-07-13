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Сегодня, 13 июля, Михаил Мишустин приехал в Тверь, чтобы ознакомиться с промышленностью региона.
Во время визита на вагоностроительный завод, премьер-министр сделал замечание руководителю предприятия, который опустил защитную маску на подбородок.
"Вы наденьте нормально маску",
– попросил Михаил Владимирович, подчеркнув, что главе завода так будет удобнее.
При этом сам глава правительства на протяжении всей встречи носил средство индивидуальной защиты согласно правилам.
В ходе визита Мишустин оценил новые пассажирские вагоны с беспроводными зарядками, удобными душевыми и специальными детскими купе.
Ранее премьер публично возразил Владимиру Путину.
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