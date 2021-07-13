Мишустин отчитал руководителя завода в Твери за спущенную маску

Премьер прибыл в город с рабочим визитом

Сегодня, 13 июля, Михаил Мишустин приехал в Тверь, чтобы ознакомиться с промышленностью региона. 

Во время визита на вагоностроительный завод, премьер-министр сделал замечание руководителю предприятия, который опустил защитную маску на подбородок. 

"Вы наденьте нормально маску", 

– попросил Михаил Владимирович, подчеркнув, что главе завода так будет удобнее. 

При этом сам глава правительства на протяжении всей встречи носил средство индивидуальной защиты согласно правилам. 

В ходе визита Мишустин оценил новые пассажирские вагоны с беспроводными зарядками, удобными душевыми и специальными детскими купе. 

Ранее премьер публично возразил Владимиру Путину. 

Источник: Телеграм-канал "RIA_Kremlinpool" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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