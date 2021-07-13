Премьер прибыл в город с рабочим визитом

Сегодня, 13 июля, Михаил Мишустин приехал в Тверь, чтобы ознакомиться с промышленностью региона.

Во время визита на вагоностроительный завод, премьер-министр сделал замечание руководителю предприятия, который опустил защитную маску на подбородок.

"Вы наденьте нормально маску",

– попросил Михаил Владимирович, подчеркнув, что главе завода так будет удобнее.

При этом сам глава правительства на протяжении всей встречи носил средство индивидуальной защиты согласно правилам.

В ходе визита Мишустин оценил новые пассажирские вагоны с беспроводными зарядками, удобными душевыми и специальными детскими купе.

Ранее премьер публично возразил Владимиру Путину.