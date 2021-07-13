"Вы в гостях": приезжим в России напомнили о правилах поведения

Устроившая поножовщину толпа граждан из Средней Азии создала угрозу безопасности москвичей

Мигранты, приезжающие в Россию на заработки, должны вести себя в соответствии с принятыми здесь законами и нормами поведения. Это подчеркнул вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя массовую драку мигрантов в Москве.

Накануне более 100 приезжих из Средней Азии устроили поножовщину у метро "Кузьминки". По мнению парламентария, правоохранительные органы найдут зачинщиков и участников этого "безобразия" и привлекут к ответственности. Но сами приезжие должны понимать, что они не дома. В России такое поведение не допустимо.

"Вы – в гостях, будьте добры, соблюдайте российские законы и традиции, драки и поножовщина у нас не приняты и караются законом",

– написал Толстой в своем телеграм-канале, подчеркнув, что спокойствие и благополучие местных жителей "должны быть в приоритете".

По данным "МИР 24", после драки несколько человек обратились за медицинской помощью. Около 20 человек были задержаны.