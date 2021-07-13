Жителей страны еще полтора месяца будут мучать "температурные качели"

В ближайшую неделю погода в России будет аномальной. Но если в Москве и на Дальнем Востоке будет слишком жарко, то в Сибири – необычайно холодно для этого времени года. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его прогнозу, в ближайшие дни температура в европейской части страны будет на 8-9 градусов выше нормы, а вот на востоке Урала, в Западной Сибири и части Красноярского края окажется на 4-6 градусов холоднее обычного.

Такие колебания заставляют, на языке синоптиков, "нервничать" погоду. В результате велика вероятность большого количества опасных метеорологических явлений: мощных ливней, шквалистого ветра, аномальных температур, передает РИА ФАН.

В Московском регионе жара на следующей неделе ослабеет, но в целом период прохлады не будет долгим:

"Вторая половина июля и август в среднем по территории нашей страны будут жаркими", – уточняет RT.

Ранее в Подмосковье ввели запрет на прогулки в лесу из-за риска пожаров на фоне сильной жары и засухи.