Женщина считает, что у супруга есть серьезные связи среди адвокатов и они его "отмажут" от штрафа

Супруга Владимира Кузнецова, который на днях самостоятельно открыл аварийный выход в самолете считает, что из него делают героя, а "он псих агрессивный". Она уверена, что ему удастся избежать штрафа, сообщает портал "Подъем".

Как отмечается, авиакомпания "Россия" через суд планирует взыскать с Кузнецова убытки за задержку рейса, замену борта и аварийного трапа.

По словам жены виновника инцидента, муж зарабатывает тем, что возит "очень известного московского адвоката", который и "отмажет от всего". Ему платят за работу так много, что он за год меняет уже второй Land Cruiser. Также муж возит по курортам любовниц, а еще у него квартира на престижных Крылатских холмах в Москве, заметила женщина.

"Я с ним не живу, потому что приступы агрессии, припадки, руку поднимал неоднократно. Но ничего не докажешь – его начальник отмажет от всего. Сейчас они все концы подчищают и развивают эту теорию с преподавателем, а он к роялю десятилетиями не подходит", – рассказала супруга.

Она добавила, что официально они не в разводе, хотя год живут раздельно.



"Я наблюдаю, как делают героя, а он реально псих агрессивный. Заявление он сделал, 200% с начальником посоветовавшись. Так что безнадежно", – резюмировала женщина.

Напомним, ЧП с самолетом авиакомпании "Россия", выполнявшим рейс в Турцию, произошло 02:20 в воскресенье, 11 июля. По сообщениям СМИ, вылет лайнера задерживали, а в салоне было много пассажиров, в том числе с детьми. Свидетели отмечали, что в салоне с самой посадки было душно.

Как говорил позже Кузнецов, люди падали в обморок, и он тоже начал терять сознание. Нарушитель подчеркнул, что на него в какой-то момент нашло "затмение". Он просто оперся о дверь аварийного выхода и, возможно, задел какую-то ручку и трап открылся.

В результате самолет пришлось все-таки заменить, на что ушло еще два часа.

По информации "Московского комсомольца", Кузнецов является известным пианистом, лауреатом двух международных конкурсов, обладателем спецпремии за лучшее исполнение произведения Рахманинова.

