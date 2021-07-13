Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Супруга Владимира Кузнецова, который на днях самостоятельно открыл аварийный выход в самолете считает, что из него делают героя, а "он псих агрессивный". Она уверена, что ему удастся избежать штрафа, сообщает портал "Подъем".
Как отмечается, авиакомпания "Россия" через суд планирует взыскать с Кузнецова убытки за задержку рейса, замену борта и аварийного трапа.
По словам жены виновника инцидента, муж зарабатывает тем, что возит "очень известного московского адвоката", который и "отмажет от всего". Ему платят за работу так много, что он за год меняет уже второй Land Cruiser. Также муж возит по курортам любовниц, а еще у него квартира на престижных Крылатских холмах в Москве, заметила женщина.
"Я с ним не живу, потому что приступы агрессии, припадки, руку поднимал неоднократно. Но ничего не докажешь – его начальник отмажет от всего. Сейчас они все концы подчищают и развивают эту теорию с преподавателем, а он к роялю десятилетиями не подходит", – рассказала супруга.
Она добавила, что официально они не в разводе, хотя год живут раздельно.
"Я наблюдаю, как делают героя, а он реально псих агрессивный. Заявление он сделал, 200% с начальником посоветовавшись. Так что безнадежно", – резюмировала женщина.
Напомним, ЧП с самолетом авиакомпании "Россия", выполнявшим рейс в Турцию, произошло 02:20 в воскресенье, 11 июля. По сообщениям СМИ, вылет лайнера задерживали, а в салоне было много пассажиров, в том числе с детьми. Свидетели отмечали, что в салоне с самой посадки было душно.
Как говорил позже Кузнецов, люди падали в обморок, и он тоже начал терять сознание. Нарушитель подчеркнул, что на него в какой-то момент нашло "затмение". Он просто оперся о дверь аварийного выхода и, возможно, задел какую-то ручку и трап открылся.
В результате самолет пришлось все-таки заменить, на что ушло еще два часа.
По информации "Московского комсомольца", Кузнецов является
известным пианистом, лауреатом двух международных конкурсов, обладателем спецпремии за лучшее исполнение произведения Рахманинова.
Исторические факты поданы без искажений, признают специалисты
Инициатива Минпромторга направлена на формирование качественно новой отечественной авиационной системы для перевозки пассажиров и грузов
Лауреатов за красивые глазки не дают, там по клавишам устанешь стучать.
Либо журналюги опять брешут.