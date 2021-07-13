Британское СМИ припомнила слова Елизаветы II в самый важный для герцогини Кембриджской день

Таблоид The Sun вспомнил о реакции королевы на свадебное платье Кейт Миддлтон. Поводом стали кадры, которые появились в Сети. Как пишет издание, на них запечатлен показ наряда, над которым трудилась Сара Бертон, а также недовольство Елизавет II.



Королева без обиняков назвала платье ужасным.

"Это выглядит очень жутко", – цитирует ее таблоид.

Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма 10 лет назад, весной 2011 года. Пара заключила брак в Лондоне. Путь Кейт от знакомства с Уильямом до статуса герцогини Кембриджской занял немало времени. Впервые они встретились еще в 2001-м.

Супруги уже трижды становились счастливыми родителями. Они воспитывают наследников Джорджа, Луи и Шарлотту.

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