Какие вещи таинственным образом появились на месте гибели группы Дятлова

Какие вещи таинственным образом появились на месте гибели группы Дятлова
Фото: Martin Braito/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Ряд улик, которые нашли поисковики на перевале, не принадлежали туристам

Об этом рассказал глава фонда памяти дятловцев Юрий Кунцевич. Он сообщил, какие именно вещи вызывают недоумение. Так, по словам Кунцевича, у туристов, погибших на перевале Дятлова, не было спирта. Однако в палатке лежала фляжка. О том, что спирт достать не удалось, говорил выживший член группы Юрий Юдин.

На мысли об инсценировке на месте смерти альпинистов наводит и стальной шип, который выломали из специального ботинка для горных походов. У дятловцев не было такой обуви. Однако шип лежал "прямо под кедром", заявил эксперт в разговоре с телеканалом "Звезда".

Группа Дятлова загадочно погибла еще в 1959 году, однако трагедия до сих пор будоражит умы специалистов и любителей конспирологии. По сей день существует множество версий. Несмотря на недавно проведенную Генпрокуратурой проверку, в результате которой причиной гибели объявили сход лавины, многие ищут других объяснений.

Ранее на перевале Дятлова установили памятник. Его создатель рассказал, какие мистические вещи происходили, пока команда его транспортировала.

Источник: "Звезда" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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