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Об этом рассказал глава фонда памяти дятловцев Юрий
Кунцевич. Он сообщил, какие именно вещи вызывают недоумение. Так, по словам
Кунцевича, у туристов, погибших на перевале Дятлова, не было спирта. Однако в
палатке лежала фляжка. О том, что спирт достать не удалось, говорил выживший
член группы Юрий Юдин.
На мысли об инсценировке на месте смерти альпинистов наводит и стальной шип, который выломали из специального ботинка для горных походов. У дятловцев не было такой обуви. Однако шип лежал "прямо под кедром", заявил эксперт в разговоре с телеканалом "Звезда".
Группа Дятлова загадочно погибла еще в 1959 году, однако трагедия до сих пор будоражит умы специалистов и любителей конспирологии. По сей день существует множество версий. Несмотря на недавно проведенную Генпрокуратурой проверку, в результате которой причиной гибели объявили сход лавины, многие ищут других объяснений.
Ранее на перевале Дятлова установили памятник. Его создатель рассказал, какие мистические вещи происходили, пока команда его транспортировала.
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