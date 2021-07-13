Ряд улик, которые нашли поисковики на перевале, не принадлежали туристам

Об этом рассказал глава фонда памяти дятловцев Юрий Кунцевич. Он сообщил, какие именно вещи вызывают недоумение. Так, по словам Кунцевича, у туристов, погибших на перевале Дятлова, не было спирта. Однако в палатке лежала фляжка. О том, что спирт достать не удалось, говорил выживший член группы Юрий Юдин.



На мысли об инсценировке на месте смерти альпинистов наводит и стальной шип, который выломали из специального ботинка для горных походов. У дятловцев не было такой обуви. Однако шип лежал "прямо под кедром", заявил эксперт в разговоре с телеканалом "Звезда".

Группа Дятлова загадочно погибла еще в 1959 году, однако трагедия до сих пор будоражит умы специалистов и любителей конспирологии. По сей день существует множество версий. Несмотря на недавно проведенную Генпрокуратурой проверку, в результате которой причиной гибели объявили сход лавины, многие ищут других объяснений.

Ранее на перевале Дятлова установили памятник. Его создатель рассказал, какие мистические вещи происходили, пока команда его транспортировала.