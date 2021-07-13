Могут возникнуть проблемы с позвоночником: чем грозит обезвоживание

Медики призвали быть внимательнее к своему здоровью, особенно в жаркие дни

Во время летней жары очень важно пить достаточно воды. Обезвоживание может привести к весьма неприятным последствиям.



Как рассказали в Московской областной больнице им. Розанова, вода способствует нормальному пищеварению, а также регулирует давление и температуру.

Недостаток воды может снизить подвижность суставов, а также привести к болям в позвоночнике. У 20% людей, которые жалуются на такие боли, обезвоживание, говорят врачи.

Медики назвали норму воды, которую нужно выпивать за день. Для здорового человека это около 30 мл на килограмм веса, пишет сайт "Подмосковье сегодня".