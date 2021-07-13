Дроздов попросил москвичей не сердить лося

Дроздов попросил москвичей не сердить лося
Фото: g90/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Любимый ведущий россиян рассказал, чего нельзя делать при встрече с животным

От аномальной жары страдают не только люди. Животные тоже ищут спасительной прохлады у водоемов. Так, недавно в Сокольники начал наведываться лось. Телеведущий и зоолог Николай Дроздов призвал москвичей не сердить животных и рассказал, как себя правильно вести.

Несмотря на то, что лоси уже привыкли к людям и не убегают от них, они могут представлять опасность. Можно издалека полюбоваться на животное, снять его на камеру, а вот приближаться не стоит. При попытке погладить его можно пострадать. Особенно опасно агрессивное поведение

"Мы должны быть осторожны, сердить лося нельзя", – предупредил Дроздов в разговоре с "Москвой 24".

По словам ведущего, животное может взбрыкнуть и ударить передними копытами. Есть риск получить травму.

Пока лось плескается в воде или просто пьет, не стоит его беспокоить. Животное может испугаться и побежать, а по дороге кого-нибудь зашибить, сообщил Дроздов.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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