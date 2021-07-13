В Кубинке вернули хозяевам потерявшегося лисенка

Рыжую бестию ранее взяли из питомника, где выращивают животных для производства шкурок

В Кубинке отец семейства, возвращаясь с ночного дежурства в частный дом в СНТ "Калинка", на дороге нашел лисенка, который совсем не испугался человека и дался ему в руки. Мужчина определил, что животное явно приручено, поскольку, кроме отсутствия страха, оно было ухожено и на шее у него присутствовал ошейник.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", семья решила найти хозяев найденыша и бросила клич по всем соцсетям. Удивительным образом, но они нашлись в том же СНТ.

Оказывается, зверька хозяин взял из питомника, в котором разводят животных для производства шкурок, в возрасте 25-30 дней.

"Чернобурка в России еще в моде. А ему стало жалко бедняжек. Девочка оказалась более активная и случайным образом сбежала", – поведала счастливую судьбу лисенка супруга мужчины, который его обнаружил на дороге.

Также выяснилось, что у сбежавшей рыжей бестии по кличке Катрин есть дружок – Людвиг. Хозяева держат хищников в специальном вольере.

По словам зоозащитницы Маргариты Мельниковой, сейчас популярно и не запрещено законом держать в домашних условиях как диких, так и домашних лис, которые ранее были выведены учеными-селекционерами новосибирского Института цитологии и генетики РАН. Последние отбирались по принципу дружелюбия, а визуальными отметками этого являются висячие уши, хвост кольцом, волнистая шерсть и белые пятна.

Источник: Подмосковье сегодня
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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