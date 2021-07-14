Экс-банкира вывезли из СИЗО четыре для назад

В Белоруссии пропал бывший претендент на пост президента республики Виктор Бабарико. Как утверждает правозащитник Дмитрий Лаевский, в субботу, 10 июля, Бабарико вывезли из СИЗО-1 в Минске, с тех пор никаких данных о месте его нахождения нет.

Ранее Бабарико был приговорен к 14 годам исправительной колонии. Сообщалось, что отбывать наказание он будет в ИК-1 в городе Новополоцк Витебской области. Адвокатов уведомили, что мужчину этапировали из следственного изолятора. Но о том, что куда его доставили, информации нет.

"По состоянию на вечер вторника, 13 июля, нет подтверждения прибытия Виктора Дмитриевича в ИК-1 Новополоцка",

– сообщил Лаевский в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что адвокаты продолжают следить за ситуацией, и напомнил, что человек имеет право на юридическую поддержку и встречу с защитниками независимо от места своего пребывания.

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико готовился к избирательной кампании – 2020, когда его арестовали и обвинили в отмывании крупных денежных сумм и взятничестве. Бабарико все отрицал, но Верховный суд Белоруссии признал его виновным. Адвокаты экс-банкира настаивают, что дело имеет политическую подоплеку.