Уже 18-го июля люди столкнутся с проблемами

Вскоре человечество ждет весьма неприятная встреча. С этого воскресенья начнется период, когда весь мир окажется под управлением Черной Луны, которую также называют Лилит. В это время все проблемы будут усугубляться и в целом наступит несчастливая полоса.



О грядущих неприятных событиях рассказала известный астролог Анастасия Широкова. Эксперт по космическим телам пояснила, что такое состояние ночного светила является апогеем Луны. Небесное тело будет находиться на самой дальней от нашей планеты точке. Астрологи уверяют, что таинственная и зловещая Лилит олицетворяет собой концентрацию всех страхов и людских комплексов.

Такой период характеризуется упадком жизненных сил, необъяснимой тревожностью и склонностью к меланхолии. Потребуется собрать всю свою позитивную энергию, чтобы без серьезных последствий пережить тяжелое время.

18 июля Луна будет находиться в знаке зодиака Близнецы под управлением пресловутого Меркурия. Такое положение ночного светила сулит искажение информации. Это значит, что людям будет сложно отвечать за свои слова. Также кропотливо построенные планы в одночасье могут быть разрушены.

Печально, что неблагоприятная обстановка задержится на целых девять месяцев. В это время людям придется очень внимательно следить за своими словами и никому не доверять, передает "Пятый канал".

В период с 18 июля по 1 августа небеса обещают человечеству проблемы с выездом за границу. К этому вопросу придется подходить с особой тщательностью – не стоит пренебрегать страховками и следует очень внимательно проверять все документы.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю с 12 по 18 июля.